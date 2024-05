Mad Max The Wasteland | quando vedrà la luce il sequel di Furiosa?

Leggi tutta la notizia su tuttotek

(Di mercoledì 29 maggio 2024) Durante un podcast, il regista australiano George Miller ha parlato deldi, ovvero Mad Max The. Il punto è, considerando il box office,la? Di recente, il regista dell’ultimo capolavoro della saga di Mad Max, George Miller, è tornato a parlare di quello che sarà ildi, ovvero Mad Max The. Il film inizialmente doveva essere undi Fury Road, ma alla fine il regista ha puntato a renderlo un altro prequel. In questo caso, però, il film parlerebbe di Max Rockatansky, il protagonista di Fury Road interpretato da Tom Hardy. Ovviamente anche in questo caso ci sarebbe un cambio di attore, visto che è ambientato nello stesso periodo di. Il problema però è che il film ha avuto un pessimo box office, il peggiore Memorial Day dal 1995, nonostante comunque il film abbia avuto dei riscontri più che positivi, sia da parte della critica che del pubblico.