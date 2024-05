Macron Warriors Sabbioneta campione d’Italia Merlino | Quante emozioni grazie a tutti

Leggi tutta la notizia su ilgiorno

(Di mercoledì 29 maggio 2024) È una annata da incorniciare quella messa a segno dai: la squadra mantovana di powerchair hockey si è infatti laureatadella serie A1. La bacheca della realtà lombarda si sta pian piano riempiendo di coppe. Quest’anno è arrivato il terzo gradino del podio nel torneo di Eindhoven in Olanda e ad aprile pure la conquista del primo trofeo internazionale della propria storia (Pilsen Powerchair Open). Un ottimo modo per iniziare i festeggiamenti che vedono il club spegnere nel 2024 dieci candeline, tante quanti gli anni della società mantovana. Al Palazzetto dello Sport del Bella Italia Efa Village di Lignano Sabbiadoro, i lombardi si sono cuciti sul petto il tricolore, vincendo, prima la semifinale con il netto risultato di 8 a 0 contro i Thunder Roma e poi la finale per 7 a 5 contro i campioniuscenti dei Black Lions Venezia.