Macron Scholz Biden e quella strana voglia di guerra alla Russia

(Di mercoledì 29 maggio 2024) Se prima eravamo in due a bre l’Hully Gully, adesso siamo in troppi. Il verso di una celebre canzonetta estiva di Edoardo Vianello ricalca appieno quel che succede sul fronte internazionale in relazionein Ucraina. Dove non è più soltanto il presidente Zelensky a chiedere armi per colpire laall’interno dei suoi confini. Già, perché adesso ci si sono messi anche Francia, Germania, Polonia, Regno Unito, Finlandia, Paesi Baltici e… Stati Uniti. Dunque, c’è poco da cantare o da stare allegri. Di certo, vale per Mosca, ma anche per l’Europa, su cui grava la minaccia neanche troppo velata di Vladimir Putin, che a forza di agitare lo spauracchio del nucleare, potrebbe essere tentato di usarlo davvero pur di impedire l’umiliazione di vedere la sua patria nuovamente violata da forze europee.