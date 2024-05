Macron ad Abu Mazenriforma Anp in vista di riconoscimento

Leggi tutta la notizia su quotidiano

(Di mercoledì 29 maggio 2024) Il presidente francese, Emmanuel, ha esortato il presidente dell'Autorità nazionale palestinese, Abu Mazen, in una telefonata il cui contenuto è stato riferito da fonti dell'Eliseo, a "riformare" l'Anp "nella prospettiva di undello stato di Palestina".e Abu Mazen si ''appellano affinché l'intervento militare israeliano a Gaza cessi immediatamente, come richiesto dalla corte internazionale di giustizia": è quanto si legge in una nota diffusa dall'Eliseo. Durante il colloquio-Abu Mazen, è stato inoltre dichiarato che ''non ci sono più zone sicure a Rafah". Eha sottolineato "la determinazione della Francia a lavorare con l'Algeria e i suoi partner al consiglio di sicurezza affinché quest'ultimo si esprima fortemente su Rafah, come anche il proseguimento degli sforzi intorno al progetto francese di risoluzione'' Onu.