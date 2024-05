L’uso dell’AI nell’e-commerce per misurare il sentiment degli utenti | il report 2024

Leggi tutta la notizia su giornalettismo

(Di mercoledì 29 maggio 2024) Partire dall’analisi delle recensioni, attraverso l’intelligenza artificiale, per determinare i gusti e ilche si rivolgono ai servizi di e-per i loro acquisti. Tutte queste informazioni, oggi, sono state raccolte neldi eShopppingAdvisor, che è stato ripreso anche dalla Casaleggio Associati nel suo resoconto annuale. Abbiamo già spiegato in che modo l’intelligenza artificiale può agire e può essere di supporto a tutti i provider del settore e-: l’analisi del, ad esempio, è fondamentale non solo per comprendere i gusti, ma anche per cogliere quelli che vengono percepiti come disservizi, in modo tale da intervenire e da migliorare la propria offerta. Ildi eShopping Advisor parte proprio da questi pilastri.