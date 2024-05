Luigi De Siervo | Al Governo avevamo chiesto aiuti per gli stadi non questo tipo di Authority

Leggi tutta la notizia su sportface

(Di mercoledì 29 maggio 2024) “Il calcio non è soltanto uno sport. È un prodotto che deve tener vivo l’interesse dei tifosi non soltanto durante la gara, ma durante tutta la settimana. Perla Serie A si è trasformata prima in una media company e adesso in una società che fa intrattenimento a tutti gli effetti”. Lo ha detto a LaPresseDe, amministratore delegato della Serie A, a margine del suo intervento in occasione del Globe Soccer Forum, organizzato in Sardegna a seguito della prima edizione dei Globe Soccer Europe Awards. “L’obiettivo è raccontare nell’arco dell’anno tutta una serie di storie. Partiranno una serie di reality anche all’estero, per conoscere i migliori giocatori anche all’estero, in Medio Oriente, per capire chi di loro ha le skill per entrare nelle nostre primavere”, ha annunciato l’ad.