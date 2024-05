Luci su Big Bang Fest È l’ora di scatenarsi Al parco di Nerviano la musica batte forte

Leggi tutta la notizia su ilgiorno

(Di mercoledì 29 maggio 2024) Tutto pronto per l’11ª edizione del BigMusicdi, il celebreival dilive a ingresso gratuito, organizzato dall’associazione culturale Giovaninervianesi.it nelcomunale di viale Papa Giovanni XXIII. L’evento inizierà oggi con concerti e altre attività fino al 2 giugno. Il programma prevede per questa sera Bandabardò & Cisco (ex cantante dei Modena City Ramblers) con l’Ultimo Tango Tour, Matrioska, e un artista segreto da annunciare. Domani: Cor Veleno con il Fuoco Sacro Tour, Kaos & DJ Craim con il Fastidioso Tour, Egreen e Arem. Venerdì 31 maggio: Officina della Camomilla con il Dreamcore Summer Tour, un artista segreto da annunciare, Claudym e Cactus. Sabato: Merk & Kremont, Sam e Stuck.