Lucchese - Il mercato Pantera sulla via di Peralta

(Di mercoledì 29 maggio 2024) Lache verrà è stata al centro del nuovo "faccia a faccia" tra Bulgarella e Gorgone, avvenuto ieri pomeriggio a Milano, dove il presidente si trova per seguire certe cure. Dall’incontro è emersa quella che è la realtà oggettiva di oggi: per attuare il programma deciso dalla società – quello, cioè – di puntare ad un campionato di livello, senza fissare obiettivi ben precisi e, al tempo stesso; ambiziosi – , è necessario sfoltire la "rosa" ed alleggerire il monte ingaggi. Solo dopo che saranno sciolti i "nodi" che riguardano i contratti di quattro-cinque giocatori che non rientrano più nei piani tecnici (si parla di Magnaghi, Fedato, Guadagni e di qualche altro), si potrà mettere mano alla ricostruzione di un gruppo, forse anche più giovane rispetto a quello dello scorso anno, ma con giocatori di carattere.