Lucca lotta all' evasione fiscale | 900mila euro di contributi non versati maxi sequestro

(Di mercoledì 29 maggio 2024), 29 maggio 2024 - Per due anni non hanno versato le ritenute Irpef. Per questo, i militari del Comando provinciale dihanno dato esecuzione a un decreto dipreventivo finalizzato alla confisca nei confronti di una società operante nel settore della fabbricazione di macchine per l’industria della carta e del suo rappresentante legale, all’esito di accurate investigazioni in materia di reati tributari. L’indagine si è sviluppata a partire da alcuni accertamenti effettuati dall'Agenzia delle Entrate nei confronti del legale rappresentante di una società operante nell’indotto del distretto industriale cartario, per anomalie in merito alle dichiarazioni annuali come sostituto d'imposta. I successivi accertamenti delle fiamme gialle del Gruppo di, hanno consentito di avvalorare le ipotesi già delineate in ordine alla totale mancanza di versamenti delle ritenute Irpef.