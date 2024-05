Luca Simone e Alessandro | chi sono i tre giovani finanzieri morti in Valtellina

Leggi tutta la notizia su secoloditalia

(Di mercoledì 29 maggio 2024) Tragedia inoggi, dove tre militari della Guardia di Finanzadurante un’esercitazione in parete nel territorio comunale di Val Masino, in provincia di Sondrio. Illesi altri dueche prendevano parte all’esercitazione. L’incidente è avvenuto poco prima delle 13. Le vittime, tutte valtellinese,Piani, 33enne di Tirano,Giacomelli, 24enne di Bormio ePozzi, 23enne di Santa Caterina Valfurva: sarebbero precipitati dal precipizio degli Asteroidi con un volo nel vuoto di circa 30 metri in un luogo teatro di numerosi interventi di soccorso di questi autentici angeli della montagna, per salvare spesso escursionisti e turisti in pericolo. Sarà l’inchiesta della Procura di Sondrio, diretta da Piero Basilone, a stabilire le esatte cause del drammatico incidente.