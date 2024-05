Luca Alessandro e Simone | finanzieri e figli della Valtellina Chi sono le vittime

Leggi tutta la notizia su ilgiorno

(Di mercoledì 29 maggio 2024) Val Masino (Sondrio), 29 maggio 2024 –tre giovanii treprecipitati durante un’esercitazione in montagna mentre erano in cordata, sotto lo sguardo impotente di due colleghi impegnati anch'essi in un'altra cordata. A unirli la passione per la montagna e l’orgoglio di essere un militare del Sagf-Soccorso AlpinoGuardia di Finanza. E ora anche la tragedia: un volo nel vuoto di circa 30 metri che non ha lasciato loro scampo, mentre s itrovavano sul cosiddetto Precipizio degli Asteroidi, nel territorio comunale di Val Masino (Sondrio). ChileLePiani, 32 anni, nato a Sondrio e residente a Villa di Tirano,Pozzi, 25 anni, nato a Sondalo ma residente a Valfurva, eGiacomelli, di 22 anni, nato a Sondrio e che abitava a Valdisotto, a un passo dalla nota località turistica di Bormio.