L’Osimana riparte da Patrizi | ancora giallorosso

(Di mercoledì 29 maggio 2024) In casa Osimana (Eccellenza) sta iniziando a muoversi qualcosa. Di ieri pomeriggio la notizia della prima conferma in squadra. E non si poteva non partire che dal capitano. Luca, difensore centrale, classe 1989, vestirà per la quarta stagione la maglia giallorossa. In attesa di altri nomi e di quello dell’allenatore (sarà Claudio Labriola, manca solo l’ufficialità), i tifosi giallorossi dopodomani potranno tornare dentro lo stadio Diana. Anche se non per assistere a una partita di calcio, ma per la presentazione del libro (venerdì, ore 18:30): "Una storia giallorossa!", scritto da Carlo Nardi e Marco Mantini che raccontano giorno per giorno gli ultimi 26 anni del. Dopo il primo volume di storia del, raccontato con dovizia di particolari da parte di Antonietta Lombardi e Donato Andreucci, la dirigenza osimana ha deciso di proseguire lo "storytelling" di questi ultimi anni, grazie al lavoro di Carlo Nardi e Marco Mantini, costruendo una sorta di diario della vita giallorossa, dal 1997 fino alla conquista della Coppa Italia regionale di Eccellenza lo scorso dicembre.