L’orgoglio del ministero | In Italia dopo 30 anni

(Di mercoledì 29 maggio 2024)30, gli Stati generali dell’Olivicoltura nazionale e internazionale sono tornati in. E Siena, territorio che vanta una produzione di alta qualità, ha prevalso sulla Puglia per diventare per tre giorni a capitale mondiale dell’agroalimentare. Il summit del COI ha preso il via ieri nella Sala Italo Calvino del Santa Maria della Scala, e si concluderà domani. "Siamo soddisfatti che il COI si riunisca in Toscana – ha sottolineato il dirigente agricoltura della Regione, Roberto Scalacci -. La nostra regione annovera l’olio tra le sue eccellenze agricole. Un incontro che valorizza sia il territorio toscano, che registra prodotti DOP e IGP, che quello senese, la cui storia olivicola è importantissima". "Tradizione e qualità – ha aggiunto Livio Proietti, presidente Ismea -, ma anche problemi: questa è la storia recente dell’olio in