Lorenzo Insigne papà | la moglie Jenny Darone ha avuto il terzo figlio

(Di mercoledì 29 maggio 2024) Perqueste ore sono colme di felicità. Una felicità che condivide con ladopo un episodio che ha segnato profondamente la loro vita coniugale, la perdita di un bambino. A distanza di anni, l’ex capitano del Napoli ha potuto stringere tra le braccia il suo, che la coppia ha deciso di chiamare Mattia.per la terza volta Il 29 maggio 2024ha annunciato al mondo la nascita del suo, Mattia. La famiglia si allarga per l’ex capitano del Napoli che oggi gioca nel ruolo di attaccante nel Toronto FC e, per la gioia dei moltissimi appassionati di calcio che da sempre ne seguono le imprese, il bambino non è nato in Canada come si potrebbe pensare.e lahanno organizzato tutto nei minimi dettagli per far sì che il piccolo Mattia nascesse a Napoli, la loro città di origine.