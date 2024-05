L’ombra dell’antisemitismo in Italia | il libro di Gianni Scipione Rossi ci spiega perché

Leggi tutta la notizia su thesocialpost

(Di mercoledì 29 maggio 2024) 7 giugno 2024 – 7 ottobre 2023. Otto mesi sono passati dall’attacco terroristico di Hamas a Israele. Giorno dopo giorno la speranza di una rapida soluzione della crisi, anche umanitaria, è andata sfumandosi. Gli ostaggi israeliani non sono ancora stati liberati e molti sono stati uccisi. La reazione militare israeliana alla mattanza continua tra alti e bassi e le trattative per la pace, palesi e sotterranee, non hanno dato frutti, mentre le decisioni del governo israeliano sono criticate da organismi internazionali e anche da Paesi storicamente alleati di Tel Aviv. In questo contesto drammatico si inseriscono le riflessioni del giornalista e saggista, che ha pubblicato il pamphlet Anche Israele, però…”lunga(Intermedia Edizioni).