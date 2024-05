Lo storico Menozzi | Bergoglio e la gaffe sulla ‘frociaggine’ | al Conclave sarà scontro

Leggi tutta la notizia su quotidiano

(Di mercoledì 29 maggio 2024) Roma, 28 maggio 2024 – Non si può parlare di incidente per l’uscita’frociaggine’ di papa Francesco, "è la stessa Sala stampa vaticana ad asserire che le sue parole sono state riportate in modo inadeguato: si è puntatorisonanza mediatica dell’espressione per screditarlo". In altri termini, si tratta di "un uso politico di una conversazione privata per condizionare ile mettere a nudo le contraddizioni di un papato che sui gay apre dal punto di vista pastorale, restando tuttavia ancorato ad un impianto dottrinale che, facendo levalegge naturale, non ammette sovrapposizioni fra etero ed omosessualità". Guarda oltre la stretta attualità Daniele, professore emerito di Storia contemporanea alla Normale di Pisa, l’autore di una poderosa Storia del cristianesimo affonda lo sguardo alla prossima elezione del Papa, se non dietro l’angolo, non più calendarizzabile alle calende greche, anche solo per l’età dell’87enne