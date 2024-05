Lo sparo alle quaglie nel Bolognese è stato annullato | la gara era sostenuta dal no vax Berlato FdI L’Oipa | Barbaro divertimento

Leggi tutta la notizia su ilfattoquotidiano

(Di mercoledì 29 maggio 2024) L’avevano annunciata così: “Spara alla quaglia e vinci un prosciutto“. E la competizione “Il Padellaro,su” è stata annullata. Lo ha comunicato, l’Organizzazione internazionale protezione animali che, attraverso un comunicato, riferisce che il sindaco di Padulle di Sala, Emanuele Bassi, ha accolto la loro richiesta per cancellare la “sanguinosa competizione”. Il caos era esploso martedì scorso. Nel comune in provincia di Bologna, il 2 giugno prossimo era stata indetta unaal bersaglio. Anzi alla quaglia. Un’iniziativa che era stata organizzata dalla Confederazione delle associazioni venatorie italiane (Confavi) e l’Associazione per la cultura rurale dell’Emilia Romagna. Non solo. L’iniziativa prevedeva un premio, a base di prosciutti e salumi, per chi avesse abbattuto il maggior numero di volatili.