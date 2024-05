Lo spareggio per la Serie D

Leggi tutta la notizia su sport.quotidiano

(Di mercoledì 29 maggio 2024) Terre di Castelli-Giulianova si giocherà domenica allo stadio ’Ricci’ di Sassuolo. Oggi salvo sorprese arriverà l’ok ufficiale anche da parte della questura per definire il campo della semifinale di ritorno degli spareggi per la D. Dopo un’altra lunga giornata di incontri, la dirigenza della società oronero guidata dal vice presidente Alessandro Luppi ha trovato una soluzione che possa venire in contro alle numerose richieste arrivate dalla società abruzzese, che dovrebbe avere al seguito almeno un migliaio di tifosi. In mattinata, grazie al lavoro della vice sindaco di Castelvetro Giorgia Mezzacqui, si sono attivati i contatti sia con il Sassuolo e il Comune di Sassuolo per lo stadio ’Ricci’ che con il Carpi e il Comune di Carpi per il ’Cabassi’, unici due impianti della zona idonei a ospitare la gara per la quale è richiesto un settore ad hoc per i tifosi giuliesi, che ad esempio manca al ’Ferrarini’ di Castelfranco.