Lo Monaco – A Conte interessa solo vincere

(Di mercoledì 29 maggio 2024) PIETRO LOA RADIO MARTE: “A. DI LORENZO DEVE RISPETTARE IL CONTRATTO”“non penso che siato a lanciare giocatori giovani o ad avere attenzioni per il bilancio societario, a luiprendere giocatori funzionali al suo gioco e a. La campagna di rafforzamento del Napoli – ha detto il ds del Novara a Radio Marte nel corso di Forza Napoli Sempre -a condurrà lui in prima persona, e de Laurentiis dovrà rimangiarsi parecchie sue convinzioni. A, ha quasi la paranoia del successo e costruisce le sue squadre in funzione di questa sua paranoia. È un allenatore che prenderài giocatori che a suo parere gli possano garantire il soddisfacimento di questa sua paranoia.