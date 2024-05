Lo deruba con gli abbracci hard | incastrata

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di mercoledì 29 maggio 2024) Adesca un uomo e lo seduce, i due si appartano in auto e iniziano a baciarsi appassionatamente e sul più bello lei riesce a sfilagli dal portafoglio 570 euro senza che lui se ne accorga. La polizia avvia le indagini e denuncia una 40enne per furto con destrezza dai poliziotti del commissariato jesino. Mercoledì scorso la vittima, un uomo di 55 anni originario dell’Ecuador ma residente in città, ha raggiunto il commissariato di via Marco Polo riferendo che nei primi giorni di maggio, mentre si si trovava a bordo della sua auto si è imbattuto in una donna che gli faceva cenno di fermarsi chiedendogli un passaggio. L’uomo aveva acconsentito facendola salire a bordo e accompagnandola nella zona commerciale di viale don Minzoni. Prima di scendere dall’abitacolo della vettura, la donna con modi garbati gli ha lasciato un recapito telefonico invitandolo a contattarla nei giorni a seguire.