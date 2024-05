LIVE Venezia-Virtus Bologna Serie A basket 2024 in DIRETTA | gara-3 di semifinale già decisiva?

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di mercoledì 29 maggio 2024) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA20:30 Primo match-ball a disposizione delle V-nere, che dopo aver vinto all’overtime-1 (108-95) hanno prevalso anche in-2 (79-78) con un Marco Belinelli decisivo ben coadiuvato da Jordan Mickey. Per la Reyer invece oggi è la sfida che gli americani definiscono ‘Win or go home‘ quindi devono vincere per cercare di allungare laalmeno a-4 che sarebbe in programma venerdì 31 maggio alle 20:45 sempre in Laguna. 20:25 Buonasera a tutte le lettrici ed i lettori di OA Sport! Bentrovati alladi Reyer-3 dellascudetto dellaA di! Il programma del match Buongiorno a tutti, amiche ed amici di OA Sport! vi diamo il benvenuto alladi Reyer-3 dellascudetto dellaA di! Le V-nere si presentano alla sfida odierna con il primo match-point a disposizione dopo aver rispettato il fattore campo nelle due gare disputate tra le mura amiche della Segafredo Arena, con la possibilità quindi di centrare la quarta finale scudetto consecutiva.