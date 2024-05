LIVE Venezia-Virtus Bologna 6-9 Serie A basket 2024 in DIRETTA | break di 7-0 dei bolognesi in avvio l’Umana rimane a contatto

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di mercoledì 29 maggio 2024) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA6-13perfetto del balcanico, che sale già a quota 9 punti: +7! 6-11 2/2 per Ante Zizic a cronometro fermo: la Segafredo ritorna a +5 a metà primo quarto! 6-9 Tucker vira ed appoggia per il -3 Reyer! 4-9 Taglio perfetto di Awudu Abass: latorna a +5! 4-7 Secondo canestro consecutivo per il pivot ex di turno: contro-parziale del! 2-7 Amedeo Tessitori interrompe ildegli ospiti e sblocca la Reyer! 0-7 Appoggio comodo per l’ex Efes Istanbul: le V-nere premono subito sull’acceleratore! 0-5 Dentro il libero aggiuntivo del centro croato. 0-4 Zizic a segno col fallo: buona la partenza dei! 0-2 Mano morbidissima di Isaia Cordinier: primi punti per la! Tutto è pronto per la palla a due.