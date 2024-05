LIVE – Venezia-Virtus Bologna 40-55 | gara-3 semifinale playoff Serie A1 2023 2024 basket DIRETTA

Fonte : sportface di 29 mag 2024

Allo stesso modo, però, Shengelia e compagni punteranno il primo successo in trasferta di questi playoff, anche per dare un forte segnale alle rivali. . . COME VEDERE LA PARTITA IN TV TABELLONE E ACCOPPIAMENTI PLAYOFF RISULTATI PLAYOFF RISULTATI E CLASSIFICA REGULAR SEASON REGOLAMENTO PLAYOFF PER AGGIORNARE IL LIVE FARE REFRESH O CLICCARE F5 VENEZIA-VIRTUS BOLOGNA 40-55 ______________________________________________ 3? – Cordinier risponde con una tripla, 40-55 3? – Simms firma il 40-52 2? – Contatto tra Shengelia e Spissu, si rialzano entrambi 1? – Si parte dalla tripla di Shengelia, 38-52 1? – Si riprende! FINE SECONDO QUARTO – INTERVALLO 10? – Restituiti quattro decimi 10? – Problemi con il cronometro a venti secondi dalla fine 10? – Cordinier per il 38-49 9? – Tessitori da due, 38-47 9? – Tessitori per il 36-47, time out Bologna 8? – Venezia in lunetta, 34-47 8? – Dobric in lunetta, poi Poloonara, 33-47 7? – Parks trova il primo viaggio in lunetta della Reyer, 33-44 6? – Cinque punti rapidi per Bologna, 29-44 6? – Belinelli da due per il 29-39 5? – Due punti per Venezia con Simms, 29-37 5? – Time out per Spahija 5? – Venezia a segno, risponde Bologna, 27-37 4? – Quarto fallo di squadra per la Virtus 4? – Pressing della Virtus, che però non trova il canestro 3? – Shengelia a segno dalla lunetta, 25-34 3? – Simms tira da due, risponde Shengelia, 25-33 3? – Shengelia a segno, 23-31 2? – Time out Banchi 2? – Tucker mette a segno il 23-29 2? – Parks per il 21-29 1? – I primi punti del secondo quarto sono di Casarin, 18-29 FINE PRIMO QUARTO 10? – Due punti di Cordinier, poi Simms, 16-29 9? – Tripla di Simms, poi Polonara da tre, 14-27 9? – Ancora due punti per la Virtus, 11-24 9? – Zizic trova il tredicesimo punto, 11-22 8? – Simms risponde per il 11-20 8? – Shengelia centra la tripla, 9-20 7? – Risponde Zizic, 9-17 6? – Heidegger per la prima tripla di Venezia, 9-15 6? – Time out Venezia 6? – Shengelia in lunetta, 6-15 5? – Due punti per Shengelia, 6-13 5? – Zizic in lunetta, 6-11 4? – Tessitori ferma Zizic ma si taglia vicino al sopracciglio.

