LIVE Sonego-Zhang Roland Garros 2024 in DIRETTA | l’azzurro cerca risposte nel percorso di risalita

(Di mercoledì 29 maggio 2024) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LABuongiorno e benvenuti nellatestuale del match di secondo turno deltra Lorenzoed il cinese Zhizhen. Secondo confronto diretto tra i due, con l’asiatico che nel 2023 si impose a sorpresa sull’erba di Eastburne. Il vincente della sfida troverà al terzo turno uno tra il tedesco Dennis Altmaier ed il greco Stefanos Tsitsipas., ventinovenne torinese, si presenta al secondo turno dello Slam parigino dopo aver battuto il padrone di casa Ugo Humbert al termine di un incontro in cui ha mostrato tratti del suo miglior tennis. Il piemontese viene da un periodo tribolato e povero di sorrisi, ma ha le doti ed il talento a disposizione per riemergere dalle sabbie mobili.