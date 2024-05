LIVE Sonego-Zhang 3-4 Roland Garros 2024 in DIRETTA | match sospesi almeno fino alle 17 00

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di mercoledì 29 maggio 2024) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LALADI ARNALDI-MULLER 15:50 I nuvoloni neri sono ancora densi su Parigi. Nuovo annuncio dai vertici del: si riprenderànon prima delle 17.00. 14:40 Nuovo comunicato degli organizzatori: cancellati anche idi doppio iniziati e programma che riprenderànon prima delle 15.30. 14:14 Nulla da fare per il momento, ma sarà davvero dura quest’oggi. Cancellati tutti i doppi che ancora dovevano iniziare, e gioco che riprenderà quantomeno non prima delle 15.00. 13:00 Continua a piovere su Parigi. Iriprenderanno non prima delle 14.30. 12:08 Arriva la prima comunicazione ufficiale. Il gioco sui campi laterali riprenderànon prima delle 13.30. 11:54 Peccato per il break subito dal piemontese, che ha avuto diverse pgame e commesso due doppi falli nel settimo gioco.