LIVE Sonego-Zhang 3-4 Roland Garros 2024 in DIRETTA | match interrotto causa pioggia

(Di mercoledì 29 maggio 2024) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA11:54 Peccato per il break subito dal piemontese, che ha avuto diverse palle game e commesso due doppi falli nel settimo gioco. Pausa per la nostra, vi aggiorneremo in base all’evoluzione della situazione meteo. 11:53 Come prevedibile arriva laed inservienti che stendono subito i teloni. 4-3 Break. Risposta aggressiva e dritto vincente in contropiede dell’asiatico. 40-AD Palla break. Sulla riga il recupero di rovescio del cinese. 40-40 Altro doppio fallo di, siamo già al quarto. AD-40 Servizio, dritto e volèe a segno per il piemontese. 40-40 Prima vincente provvidenziale di Lorenzo. Parità. 30-40 Palla break. In corridoio la stop volley del torinese, giocata con troppa sufficienza.