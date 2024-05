LIVE Sonego-Zhang 3-2 Roland Garros 2024 in DIRETTA | l’azzurro sciupa una palla break

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di mercoledì 29 maggio 2024) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA40-0 Peccato. Lungo il riflesso al volo di. 30-0 Servizio vincente. 15-0non controlla il rovescio dal centro. 3-2 Game. Ottimo dritto in contropiede del piemontese. AD-40 Graziato Lorenzo, che sbaglia la direzione dell’attacco e vede andare a rete il passante dell’avversario. 40-40 Secondo doppio fallo per. 40-30 Non passa la risposta di dritto di. 30-30 Regalo del cinese, che spedisce in rete la smorzata di dritto. 15-30 Scappa via il dritto di Lorenzo in uscita dal servizio. 15-15 Stecca la risposta di rovescio. 0-15 Sotterra il rovescio in back. 2-2 Game. Serve and volley vincente dell’asiatico. AD-40 Decolla il passante di rovescio del