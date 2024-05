LIVE Sinner-Gasquet Roland Garros 2024 in DIRETTA | l’azzurro affronta il quasi 38enne idolo locale

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di mercoledì 29 maggio 2024) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LABuongiorno amici ed amiche di OA Sport e benvenuti allatestuale dell’incontro tra Jannike Richard, sfida valevole per il secondo turno del. Il match di cartello della quarta giornata dello Slam parigino vede opporsi il numero 2 del mondo, Jannik, contro l’, Richard, prossimo alle 38 primavere. A Parigiè tornato in campo dopo l’infortunio all’anca, che l’ha obbligato a ritirarsi, in corsa, dal torneo di Madrid e a non prendere parte al 1000 di Roma. Al rientro in attivitàha sconfitto in tre set, 6-3, 6-3, 6-4, l’americano Christopher Eubanks numero 46 del ranking mondiale. Per l’italiano ogni incontro è fondamentale per ritrovare il proprio gioco dopo lo stop forzato, che gli ha fatto perdere il ritmo partita acquisito nei primi mesi della stagione.