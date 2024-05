LIVE Sinner-Gasquet Roland Garros 2024 in DIRETTA | azzurro in campo in serata sotto il tetto dello Chatrier

Leggi tutta la notizia su oasport

18.42 Swiatek vince al tie-break il primo set contro Naomi Osaka dopo un'ora e sette minuti di gioco. Ricordiamo che il Philippeè provvisto di, motivo per cui l'incontro dinon ha subito alcuna variazione e rimane in programma non prima delle 20.15. 17.07 Carlos Alcaraz ha recuperato un break di svantaggio nel quarto set ed ha messo la parola fine all'incontro con Jesper De Jong. Sul Philippesi affronteranno Iga Swiatek e Naomi Osaka. Ricordiamo che il match trainizierà dopo questa sfida femminile ma non prima delle 20.15. 16:37 Sul Court Philippesi sta verificando una situazione un po' particolare, con Carlos Alcaraz avanti due set a uno contro l'olandese Jesper de Jong, ma sostanzialmente in confusione già dal secondo set.