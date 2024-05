LIVE Sinner-Gasquet Roland Garros 2024 in DIRETTA | azzurro in campo in serata contro il veterano francese

Leggi tutta la notizia su oasport

17.07 Carlos Alcaraz ha recuperato un break di svantaggio nel quarto set ed ha messo la parola fine all'incon Jesper De Jong. Sul Philippe Chatrier si affronteranno Iga Swiatek e Naomi Osaka. Ricordiamo che il match trainizierà dopo questa sfida femminile ma non prima delle 20.15. 16:37 Sul Court Philippe Chatrier si sta verificando una situazione un po' particolare, con Carlos Alcaraz avanti due set a unol'olandese Jesper de Jong, ma sostanzialmente in confusione già dal secondo set. Rimane da vedere se questo match si allungherà, poi ci sarà Swiatek-Osaka (prevedibilmente a corta durata, perché la giapponese non ha armi sul rosso per competere con la polacca), infinenon prima delle 20:15, almeno finora.