4-3 Break Sinner: doppio fallo! È il primo della partita di Gasquet, che concede anche il primo break dell’incontro. Il transalpino arriva in ritardo sulla palla e prova a giocare una risposta in back, la quale termina in rete. 40-15 Doppio fallo, il secondo del match per Sinner.

LIVE Sinner-Gasquet 6-4 6-2 6-4 Roland Garros 2024 in DIRETTA | l’azzurro accede al terzo turno senza forzare