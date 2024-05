LIVE – Sinner-Gasquet 6-4 6-2 4-3 secondo turno Roland Garros 2024 | RISULTATO in DIRETTA

Fonte : sportface di 29 mag 2024

COME SEGUIRE SINNER-GASQUET IN TV PROGRAMMA E COPERTURA TV TABELLONE MONTEPREMI PER AGGIORNARE IL LIVE FARE REFRESH OPPURE CLICCARE SU F5 SINNER-GASQUET (DIRETTA) 6-4 6-2 4-3 TERZO SET – Ancora col marchio di fabbrica, il rovescio: Gasquet tiene il servizio a 15 e accorcia sul 4-3 TERZO SET – Accelerazione col rovescio in lungolinea di Gasquet, 15 pari TERZO SET – Game a zero per Sinner: 4-2 TERZO SET – Sassata col dritto di Sinner, 15-0 TERZO SET – BREAK! Punto strepitoso col dritto in cross in corsa di Jannik: break ripristinato e 3-2! TERZO SET – Risposta sulla riga di Sinner e poi chiusura quasi definitiva a rete: 15-40 e due palle break per il numero 2 Atp! TERZO SET – Prova ad uscire dallo scambio estenuante con l’accelerazione di rovescio Gasquet, ma finisce in corridoio: 15-30 TERZO SET – Gran passante di Sinner, 15 pari TERZO SET – BREAK! In rete il rovescio di Sinner: Gasquet porta a casa il primo break della sua partita e impatta sul 2-2! TERZO SET – Recupero vincente di Gasquet sulla contro smorzata di Sinner: palla break per il francese sul 30-40! TERZO SET – Turno di battuta a 15 per Gasquet, che accorcia sul 2-1 TERZO SET – Tiene il servizio a 15 Jannik: 2-0 TERZO SET – Rarissima steccata di rovescio di Gasquet, 40-0 TERZO SET – BREAK! Lungo il recupero del francese: subito break per Sinner che è sopra 1-0! TERZO SET – Scambio infinito, Sinner si difende alla grande sulle accelerazioni di Gasquet: alla fine il francese, stremato, manda in rete la volée.

