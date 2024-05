LIVE Sinner-Gasquet 6-4 6-2 4-3 Roland Garros 2024 in DIRETTA | nuovo break per l’azzurro

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di mercoledì 29 maggio 2024) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA4-3 Gioco: favoloso rovescio del francese, che gioca completamente decontratto e lascia fermo l’avversario. 40-15 Termina in corridoio la risposta di rovescio del. 30-15 Smorzata alta e lunga diarriva bene sulla palla e chiude di dritto. 15-15 Servizio ad uscire e rovescio lungolinea stupendo del francese, che ha anticipato perfettamente. 0-15è lento nella discesa a rete ed è costretto a giocare una complicata volee bassa, che termina in rete. 4-2 Gioco: risposta a tutto braccio di, che non trova il campo. 40-0 Il dritto del francese sbatte sul nastro, che accomoda la palla al. Ne approfittache chiude con il dritto. 30-0 Termina in rete il rovescio di, che arriva in ritardo sull’accelerazione del