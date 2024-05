LIVE Sinner-Gasquet 5-4 Roland Garros 2024 in DIRETTA | l’italiano serve per il primo parziale dopo aver vanificato 2 set point

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di mercoledì 29 maggio 2024) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA15-0 Non si fa problemi, che ripete il punto e lo conquista con il medesimo dritto ad incrociare. CLAMOROSO!ha pizzicato l’incrocio delle righe con il dritto, suscitando il clamore del pubblico convinto che la palla fosse fuori. L’esultanza ha confuso un raccattapalle, che è partito per raccogliere la pallina. In questosetha vinto il 79% dei punti con la prima, entrata il 76% delle volte, ed il 33% con la seconda. L’azzurro ha messo a segno 2 aces e 0 doppi falli. 5-4 Gioco: servizio ad uscire, dritto ad incrociare e volee comoda a campo aperto. A-40 Ottimo dritto in uscita dal servizio del francese, che indietreggiando trova grande profondità e si costruisce la possibilità di entrare con il rovescio successivo.