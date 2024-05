LIVE Sinner-Gasquet 4-3 Roland Garros 2024 in DIRETTA | azzurro avanti di un break nel primo set

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di mercoledì 29 maggio 2024) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LAPalle nuove. 4-3: doppio fallo! È ildella partita di, che concede anche ildell’incontro. Seconda 15-40 Risposta d’incontro dell’altoatesino, che trova l’incrocio delle righe con il rovescio e chiude con il dritto successivo. Seconda 15-30 Rovescio lungolinea pregevole del francese, che spiazzacon la scelta del contropiede. 0-30 Termina di poco in corridoio il rovescio in uscita dal servizio di. 0-15 Rimane corto il rovescio del francese, che si offre al dritto dell’avversario. 3-3 Gioco: servizio al centro vincente per l’. 40-15 Servizio ad uscire in kick e dritto inside-in vincente. 30-15 Punto da manuale per: dritto prima ad incrociare poi a sventaglio.