LIVE Sinner-Gasquet 0-0 Roland Garros 2024 in DIRETTA | in corso il warm-up

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di mercoledì 29 maggio 2024) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA21.15 Jannikha vinto il sorteggio ed ha scelto di ricevere. 21.13 Iniziano i 5 minuti di riscaldamento pre-partita. 21.12 I due giocatori si avvicinano a rete per il sorteggio e le foto di rito. 21.11 Fa il suo ingresso sul Philippe Chatrier Jannik, numero 2 della classifica mondiale. 21.10 Entra in campo Richard, numero 124 del ranking ATP. 21.08 Dovrebbe essere tutto pronto all’ingresso in campo dell’incontro. I due giocatori sono nel corridoio che portano al Philippe Chatrier. 21.05vanta un bilancio di 32-15 contro i giocatori con un rovescio ad una mano. L’ultima sfida risale al match di primo turno delcon Eubanks. 21.02 Anchevanta un quarto di finale come miglior risultato in carriera in questo torneo.