LIVE Italia-Francia Nations League volley femminile in DIRETTA | scendono in campo le big continua la corsa al pass olimpico!

09:49 Le azzurre al momento possono dormire sonni tranquilli in tal senso: l'è infatti quarta con 343.79 punti ed è nettamente prima tra le formazioni non ancora qualificate, mentre l'Olanda, prima formazione al momento esclusa, è ferma a 282,19 punti. 09:46 Vi ricordiamo che questo torneo è particolarmente importante per l'che, non essendo ancora qualificata ai Giochi Olimpici, ha bisogno di consolidare la propria posizione nel ranking per volare a Parigi. 09:43 Le azzurre, nonostante le numerose assenza, si sono comportate egregiamente nella seconda tappa conquistando tre vittoria importanti contro Germania (3-1), Bulgaria (3-0) e Turchia (3-1), questi risultati, insieme alla sconfitta inaugurale contro la Polonia, hanno consentito all'di salire fino alla quinta posizione in classifica.