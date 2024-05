LIVE Italia-Francia 3-0 Nations League volley femminile in DIRETTA | le azzurre in formazione tipo vincono e convincono!

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di mercoledì 29 maggio 2024) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA11:22 Le Olimpiadi sono sempre più vicine, adesso sarà importante vincere il prossimo match contro la Repubblica Domenicana che mette in palio parecchi punti. La nostrafinisce qui, OA Sport vi ringrazia per averci seguito e vi augura un buon proseguimento di giornata. 11:21 Nel complesso la prestazione di squadra è stata ottima, Egonu si è sciolta nel finale con 13 punti complessivi, mentre Sylla e Bosetti hanno chiuso con 7 punti per parte. La cosa che fa ben sperare per il futuro che la panchina, a differenza del passato, è estremamente solida e dillo, questa squadra ha potenzialità per fare grandi cose! 11:18 Prima uscita al gran completo per la nostra nazionale e le risposte sono state oltremodo positive, con un gioco apparso fin da subito lineare e concreto.