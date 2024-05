LIVE Italia-Francia 1-0 Nations League volley femminile in DIRETTA | 25-15 show azzurro nel primo parziale

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di mercoledì 29 maggio 2024) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA5-6 Parallela importante di Sylla. 4-6 Colpo profondo di Haewegene. 4-5 Si insacca l’attacco di Haewegene. 4-4 Lubian riporta il set in parità. 3-4 Colpo a scavalcare il muro di Bosetti. 2-4 Egonu sbaglia anche in attacco da seconda linea. 2-3 Errore al servizio di Egonu. 2-2 Questa volta iltempo dietro è vincente. 1-2 Non si intendono Orro e Lubian. 1-1 Rotar gioca sulle mani del muro di Bosetti. 1-0 MAMMA MIA! Si riparte con una diagonale di Egonu nei tre metri mostruosa! 10:27convincente per i colori azzurri, le note positive sono state un sistema di muro-difesa ai limiti della perfezione e il rendimento delle centrali con 5 punti per Danesi e 2 per Lubian. 25-15 Ilset si chiude con un errore dellaal servizio.