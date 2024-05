LIVE Italia-Francia 0-0 Nations League volley femminile in DIRETTA | azzurre in campo con la formazione titolare!

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di mercoledì 29 maggio 2024) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA4-2 Aceeee di Danesi, che inizio per il nostro capitano! 3-2 Primo tempo imprendibile di Danesi. 2-2 Mani-out di Gicquel. 2-1 Errore di Egonu da posto due. 2-0 ANDIAMO! De Gennaro è tornata ine non cade più un pallone in difesa, poi Danesi chiude un’azione interminabile. 1-0 Subito uno scambio infinito chiuso con un pallonetto di Egonu. 09:59 L’risponde con: Orro, Egonu, Danesi, Lubian, Bosetti, Sylla e De Gennaro 09:57 Questa ladella: Cazaute, Bauer, Gicquel, Stojiljkovic, Sylves e Haewegene. 09:55 Presentazioni delle squadre in corso, è il momento degli inni nazionali! 09:52 C’è curiosità su quelle che saranno le scelte odierne di Velasco, l’obiettivo sarà sicuramente quello di trovare la giusta sintonia in vista dei big match contro Brasile e Cina.