LIVE Italia-Francia 0-0 Nations League volley femminile in DIRETTA | 12-4 avvio imperioso per le azzurre!

(Di mercoledì 29 maggio 2024) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA24-14 Rotar trova le le mani del muro. 24-13 Antropova anche a segno da posto due, un peccato non poter vedere Ekaterina e Paola in campo insieme. 23-13 Antropova trova subito una diagonale stretta. 22-13 Egonu ricambia il favore, cambio di diagonale con Cambi e Antropova in campo. 21-12 Lungo il servizio di Gicquel. 20-12 Questa volta l’attacco di Schalk è vincente. 20-11 Schalk entra in campo e si fa murare da Egonu. 19-11 Primo tempo mostruoso di Danesi. 18-11 Spallata di Gicquel da posto due. 18-10 Sette in ricostruzione con Danesi. 17-10 Scappa la diagonale di Sylla. 17-9 Egonu torna a marcare punto in attacco. 16-9 Esce la pipe di Haewegene. 15-9 Stampatona di Sylla su Rotar. 14-9 Scappa il servizio di Stojiljkovic.