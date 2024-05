LIVE Fiorentina-Olympiacos Finale Conference League 2024 in DIRETTA | i viola sognano il colpaccio in trasferta

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di mercoledì 29 maggio 2024) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LABuongiorno amiche ed amici di OA Sport e benvenute/i alladi, match valevole per ladella UEFA2023-. Dopo la delusione dello scorso anno laarriva di nuovo alla partita che può regalare un trofeo che manca da troppo tempo sotto la Fiesole. Testa, cuore, grinta, sacrificio e gioco: tutti ingredienti da mettere in campo per sfidare i greci, che giocano nella loro città ma nello stadio dei rivali, fischio d’inizio alle 21.00. Lavuole mettere la ciliegina sulla torta a tre anni di crescita iperbolica. Icon Vincenzo Italiano sono passati dalla lotta per la retrocessione alla partita per vincere un trofeo internazionale.