LIVE Fiorentina-Olympiacos 0-1 Finale Conference League 2024 in DIRETTA | El Kaabi al 116? gela i Viola

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di mercoledì 29 maggio 2024) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA118? Attenzione però che c’è ovviamente il CHECK DEL VAR. Lunga attesa sia per valutare l’eventuale contatto sia per una sospetta posizioni di fuorigioco di El. 117? Ci sarà da discutere su questo gol. L’arbitro stava per fischiare fallo su Ranieri, poi ripartono i biancorossi e la palla arriva ad Hezze, che la mette in mezzo. Sul primo palo spunta il centravanti marocchino, che la spizza di testa e buca sul primo palo un incolpevole Terracciano.? EL0-1! 115? Prima Dodo e poi Ikonè liberano l’area, lapuò tornare a ragionare. 114? Lungo conciliabolo con panchina degli italiani, c’è punizione dalla trequarti per l’. 114? Ripartenza veloce dei greci, nessuno riesce a far fallo finché la palla arriva a Jovetic, Ikonè con un intervento dubbio ferma il n.