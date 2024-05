LIVE Fiorentina-Olympiacos 0-0 Finale Conference League 2024 in DIRETTA | partenza a ritmi alti con un’occasione per parte

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di mercoledì 29 maggio 2024) 13? Difficilissima conclusione di collo esterno tentata da Mandragora, con il suo sinistro che termina abbondantemente sul fondo. 12? Ha preso paura l', con lache invece acquisisce coraggio. Fortounis blocca Biraghi, rimessa in zona d'attacco per i toscani. 11? Ed effettivamente è così. Dopo un breve check l'arbitro fa riprendere il gioco. I giocatori Viola non avevano neanche esultato. 10? Pallone che finisce in rete ma c'è subito l'assistente che alza la bandierina. Milenkovic aveva deviato il traversone basso molto pericoloso in porta, ma sembrerebbe essere partito davanti ai difensori avversari. Controllo del VAR in corso. 9? Combinazione quasi letale tra Dodo e Bonaventura, con lache arriva sul fondo e mette un pallone in mezzo molto velenoso, con i greci che si rifugiano in calcio d'angolo.