LIVE Fiorentina-Olympiacos 0-0 Finale Conference League 2024 in DIRETTA | inizia il secondo tempo

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di mercoledì 29 maggio 2024) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA56? Corpo a corpo tra Milenkovic e El Kaabi vinto ancora dal primo, non si sblocca il risultato ad Atene. 56? Ancora tanti errori, e zero occasioni. Salgono i ragazzi di italiano sulla fascia destra. 55? Questa volta è attento invece Dodo su Podence, riparte la. 54? Sicuro Terracciano in presa, ma dopo il rilancio riconquista immediatamente palla l’Olympaicos che prova ad alzare i giro del motore. 54? Brutto errore di Dodo che lascia il campo aperto a Podence dopo una buona chiusura, ripartenza veloce degli ellenici con il cross che è deviato in angolo. 53? Pressing alto di Nico Gonzalez su Ortega, ma la rimessa è biancorossa. 52? Invece ci prova il difensore dei greci, attacca intanto la Viola che si guadagna una preziosa rimessa in zona d’attacco.