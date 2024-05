LIVE Cocciaretto-Bucsa Roland Garros 2024 in DIRETTA | l’azzurra vuole continuare a sognare

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di mercoledì 29 maggio 2024) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LABuongiorno amici di OA Sport e benvenuti alladel match di 64esimi di finale deltra Elisabettae Cristina. Partita che rappresenta un’occasione ghiotta di 3° turno in uno Slam per Elisabetta, reduce da un’impresa contro la semifinalista del 2023 di questo torneo Beatriz Haddad-Maia. Quella sulla brasiliana un’importantissima vittoria contro una top 20 della tennista anconetana, che cerca di difendere il 3° turno dell’anno passato. Se dovesse farlo, tornerebbe dentro la top 50 provvisoria, fatto che sarebbe importante per la fiducia in vista della parte di stagione meno favorevole. La partita è a rischio rinvio per pioggia, visto che le previsioni di oggi non sono ottime su Bois de Boulogne.