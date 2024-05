LIVE Arnaldi-Muller Roland Garros 2024 in DIRETTA | si prevede un match infuocato

Leggi tutta la notizia su oasport

Buongiorno amici di OA Sport e benvenuti alladeldi 1° turno deltra Matteoe Alexandre. L'azzurro deve assolutamente arrestare la corsa di un altro francese, colui che ha arrestato la corsa (o meglio, si è arrestata da sola) di Luca Nardi al 1° turno. Dopo la grande vittoria di lunedì contro Arthur Fils, testa di serie n.29 e terzo francese in classifica mondiale,vuole dare continuità a un torneo che già adesso sarebbe positivo. In palio c'è il primo 3° turno della carriera alper entrambi, contro il vincente di Rublev-Martinez. Il tennis del francese è fatto prevalentemente di regolarità, con un discreto servizio se consideriamo che è alto poco più di 170 cm, e con un dritto con cui è capace di tirar fuori diversi vincenti.