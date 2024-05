LIVE Arnaldi-Muller 5-3 Roland Garros 2024 in DIRETTA | programma interamente cancellato

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di mercoledì 29 maggio 2024) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LALADI SONEGO-ZHANG 17:10su tutti i campi. Purtroppo se ne riparlerà nella giornata di domani con gli 8 azzurri impegnati e le 3 azzurre. Vi aggiorneremo appena sarà noto il nuovo ordine di gioco. 16:45 Ancora niente spiragli dal meteo. Si procede di rinvio in rinvio. Attenzione a Carlos Alcaraz, che ha vinto i primi due set 6-3, 6-4 contro Jesper De Jong prima di subirne la rimonta. Al momento siamo 2-2 nel 4° set. 15:45 Altro rinvio: non si giocherà prima delle 17:00. 15:30 Ancora rinvii, per ora siamo ancora alle 16:00, ma è solo questione di tempo prima che si rimandi ulteriormente. 14:42 Non si giocherà ovviamente fino alle 15:30, fanno sapere. A questo punto lo spettro del rinvio a domani si fa sempre più corposo.