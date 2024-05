LIVE Arnaldi-Muller 2-2 Roland Garros 2024 in DIRETTA | subito contro-break del francese nel 1° set

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di mercoledì 29 maggio 2024) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LAA-40 Scentra il dritto in palleggio. 40-40 Serve&volley vincente. 40-A Errore di dritto di, sull’attacco, dopo la riga presa dain risposta. Fortunato il ligure! 40-40 Prima vincente. 30-40 Ottima resilienza nello scambio di, che raccoglie l’errore di rovescio di! 30-30 Gran dritto in cross di, che si apre il campo fino alla chiusura comoda a rete. 15-30 Prima vincente del. 0-30 Profonda la risposta, vincente il dritto a sventaglio! 0-15 Super punto, smistando in tutti gli angoli e chiudendo la volèe! 2-2 Gran lungolinea di rovescio dopo il servizio! 40-15 Ace (1°)!! 30-15 Palla corta, pallonetto! 15-15 Attacca di dritto e fa il punto