Fonte : ilfattoquotidiano di 29 mag 2024

Noi espliciteremo la nostra posizione in Parlamento e faremo una dura battaglia sul Piano casa di Salvini, perché è un condono annesso e connesso: in quel decreto ci sono delle sanatorie mascherate e ve lo dimostreremo. “Io non dimentico i suoi decreti sul Covid”. “Sotto le elezioni? – insorge Conte – Guardi che non uniscono sotto le elezioni.

Lite Storace-Conte a La7 Io non dimentico i suoi decreti sul Covid Lei è l’essenza di Tele Meloni dice tutto e il contrario di tutto